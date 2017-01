Tarragona, la segona demarcació espanyola que menys juga a la loteria del Nen

Es jugaran poc més de 9 euros per cap al sorteig extraordinari d'aquest divendres

EFE

Actualitzada 03/01/2017 a les 19:16

Els tarragonins jugaran poc més de 9 euros per persona al sorteig extraordinari del Nen d'aquest 2017, que tindrà lloc el proper divendres, 6 de gener, segons ha informat Loteries i Apostes de l'Estat. En xifres totals, es jugaran 7,2 milions d'euros a la demarcació, fet que la situa com la segona província de tot l'Estat, només per darrere de Huelva -i sense tenir en compte Ceuta i Melilla-, que jugarà menys diners en aquesta loteria.



Pel que fa al global de Catalunya, es jugarà, per terme mig, menys de 13 euros en dècims del sorteig extraordinari del Nen. Loteries i Apostes de l'Estat ha posat a la venda a Catalunya gairebé 5 milions de dècims amb un valor de més de 98,4 milions d'euros. Molts no es vendran, i seran tornats abans de divendres. El segon sorteig de loteria en importància, després del de Nadal, no suscita tanta expectació com el del Grossa de Cap d'Any, que aquest any va deixar alguns premis a Reus i a Vinyols i els Arcs.



A la província de Barcelona s'han posat a la venda dècims per valor de 72,6 milions d'euros, que, si es venguessin tots, suposaria una mitjana de 13,14 euros per persona. A la de Girona, estan a la venda dècims per valor de 7,8 milions, l'equivalent a 10,43 euros per cada gironí, mentre que a la de Lleida en són 10,8 milions, és a dir, 24,86 euros per cada habitant, encara que en aquesta província l'administració de loteria la Bruixa d'Or de Sort, al Pallars Sobirà, distorsiona les xifres perquè és una de les quals més ven a tot Espanya.