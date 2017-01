Més de 300 participants es preparen pels Tres Tombs de Sant Antoni de Valls

L'esdeveniment, declarat Festa Tradicional d’Interès Nacional per la Generalitat, té lloc el 15 de gener

Redacció

Actualitzada 03/01/2017 a les 15:32

Valls acollirà, diumenge 15 de gener, la 38a edició dels Tres Tombs de Sant Antoni des de la seva recuperació, declarats Festa Tradicional d’Interès Nacional per la Generalitat de Catalunya. La celebració obre el calendari festiu de la capital de l'Alt Camp i també converteix el municipi en un museu de cavalleries i guarnicioneria, que abandonen els seus llocs de custòdia per fer-se ben visibles en les places i carrers.



La ciutat de Valls rebrà més de 300 participants procedents d’arreu de Catalunya i de les comarques de Castelló, que recorreran els carrers de la localitat a partir de les 11.30 hores del matí i fins a les 14 hores, aproximadament. Rememorant la història pagesa de Valls, hi participaran carros carregats de caixes, carbó, llenya, cereals, sacs, botelles, palla..., que seran estirats per dos, tres, quatre o cinc cavalls. També hi destacarà la col·lecció de carros de bocois, d’una a quatre peces, que rememora la importància històrica del conreu de la vinya i del comerç del vi a Valls. A més, en la corrua eqüestre apareixeran carros de traginers o d’agència, entre els quals destaquen els dos propietat de la Societat de Sant Antoni de Valls: el primer, construït pel carreter vallenc Bonet, antigament pertanyent a l’agència Boronat i més endavant a l’agència Arturet. I el segon, l’estrella de la festa des de l’any 1987 i encarregat de tancar els Tres Tombs vallencs, és el carro gran de traginers, restaurant íntegrament el 2011.



El punt neuràlgic dels Tres Tombs arribarà quan, en el tercer tomb, passada la una del migdia, els carros enfilaran des de la plaça del Blat el carrer Major, en el tram conegut popularment com els tombs de l’ajuntament. En aquest punt els carros i els cavalls desafiaran les dificultats de gir que ofereix aquest indret cèntric del municipi.



La vigília del dia 15 tindrà lloc, a partir de les 7 de la tarda, la cercavila de cavalls muntats. Aquesta recorrerà els principals carrers de Valls.