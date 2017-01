L'escola britànica Jigsaw obrirà la seva nova escola al Catllar el 9 de gener

El nou centre consta d’una primera fase de 1350 m² construïts i donarà servei a tots els alumnes fins a primària

Redacció

Actualitzada 03/01/2017 a les 14:23

Jigsaw British School obrirà les portes de les noves instal·lacions, situades al Catllar, el proper dilluns 9 de gener. Els 85 alumnes que han començat aquest present curs a l’antic centre de l’Avinguda Maria Cristina de Tarragona iniciaran el segon trimestre a aquestes noves instal·lacions.



El nou centre de l’escola britànica consta d’una primera fase de 1350 m² construïts i donarà servei a tots els alumnes fins a primària. Més endavant, es farà una ampliació del centre per donar cabuda als alumnes fins a batxillerat. Les noves instal·lacions compten amb 10 aules on s’impartiran les classes, una sala polivalent, una sala sensorial, una biblioteca i una aula de música. A més a més, també té una cuina pròpia, sala de menjador, servei de transport i una àmplia zona exterior.



Per tal de celebrar l’obertura de la nova escola es realitzarà una festa el proper dissabte 7 de gener per presentar les noves instal·lacions a les famílies dels alumnes. L’acte començarà a les 11h amb una visita guiada, mentre que a les 12h es representarà una obra de teatre amb anglès pels infants que hi assisteixin. La festa clourà amb un refrigeri per a les famílies, els infants i els mitjans de comunicació, el qual tindrà lloc a les 13h.