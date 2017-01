L'Ajuntament de Valls s'adhereix al procés participatiu per a la reforma horària

El Convent del Carme acollirà una conferència i un taller al voltant d'aquesta iniciativa

L'Ajuntament de Valls ha organitzat, per aquest primer mes de l’any, una conferència i un taller al Convent del Carme per informar a la ciutadania sobre la reforma horària i recollir idees. D'una banda, el 13 de gener està prevista la conferència a càrrec de Fabian Mohedano de 18h a 19.30h. De l’altra, el 25 de gener tindrà lloc un taller de 19.30h a 21h a càrrec de Xavier Peralta.



Amb aquestes activitats el consistori s’adhereix al procés participatiu per a la reforma horària i promourà la seva demanda. La iniciativa s’ha articulat a través de la Iniciativa per a la Reforma Horària, una entitat sense lucre que té l’objectiu que es modifiquin els horaris d'acord a una ordenació del temps més adaptada als estàndards europeus. El procés de reforma s'ha institucionalitzat a través del Consell Assessor per a la Reforma Horària i els treballs legislatius que s'estan duent a terme al Parlament de Catalunya.