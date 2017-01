Els bombers d'Alcover recapten 400 euros amb el calendari 'Bombers amb Causa 2017'

Aquesta iniciativa solidària se celebra per sisè any

Redacció

Actualitzada 03/01/2017 a les 15:34

Els Bombers Voluntaris d'Alcover, amb la col·laboració de l’Ajuntament del municipi, s’han sumat a la iniciativa de recaptar fons amb la venda del calendari Bombers amb Causa 2017. Els diners recollits amb la venda d’aquest calendari es destinen a la Fundació Sant Joan de Déu per la recerca de les malalties infantils.



El cos de bombers del municipi han aconseguit vendre 40 calendaris durant aquestes festes de Nadal a les diferents llars que el van sol·licitar, per la qual cosa han recaptat un total de 400 euros. Els alcoverencs encara estan a temps d’adquirir el calendari solidari per un cost de 10€. El poden sol·licitar fins el 13 de gener a l’Ajuntament d’Alcover via presencial o telefònica.



Aquesta és la sisena edició d’aquest calendari, que compta amb la participació dels nenes i nenes de l’Hospital Sant Joan de Déu i dels efectius dels Bombers de la Generalitat, dels Bombers d’Andorra i dels Bombers de l'Ajuntament de Barcelona. El calendari solidari 2017 recull fotografies captades a diferents llocs de Catalunya i d’Andorra. Els fotògrafs professionals autors de les fotografies col·laboren de forma desinteressada en aquest projecte.