Un conductor begut estampa el seu cotxe contra dos vehicles estacionats i resulta ferit

Se l'imputa un delicte contra la seguretat en el trànsit

Actualitzada 02/01/2017 a les 13:43

La Policia Local de Torredembarra ha imputat un home per un delicte contra la seguretat en el trànsit per conduir sota els efectes de l’alcohol en el moment de provocar un accident. Els fets es remunten a les 7.30 hores del passat 31 de desembre, quan un turisme va xocar contra dos vehicles estacionats a l’alçada del número 25 de l’avinguda Verge de Montserrat.



Com a conseqüència de l’accident, el conductor del vehicle va resultar ferit. Posteriorment a la topada amb els dos vehicles els agents van practicar-li la prova d’alcoholèmia, en la qual l’home va donar positiu. Per aquest motiu se l’imputa un delicte contra la seguretat en el trànsit.