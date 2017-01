La Pobla es prepara per rebre els Reis Mags

La revetlla va reunir més de 1.000 persones al Pavelló

Redacció

Actualitzada 02/01/2017 a les 18:38

La visita dels Reis Mags a la Pobla de Mafumet arribarà en un dia especialment carregat de màgia i il·lusió, ja que al migdia el Casal Cultural acollirà l’espectacle Gisela y el Libro Mágico. Es tracta d’un musical en el qual Gisela Lladó, ex concursant d’Operación Triunfo endinsarà el públic assistent en un món de fantasia, on es fusionen la música en directe amb la màgia i l’il·lusionisme per captivar al públic de totes les edats.



D’altra banda, l’endemà 6 de gener tindrà lloc la tradicional Missa de Reis, a les 11 hores, mentre que el cap de setmana està reservat per a dues activitats solidàries amb la Marató de TV3 que, malauradament, van haver de ser suspeses el passat mes de desembre. En aquest sentit, els jubilats i pensionistes de La Pobla organitzaran el proper dissabte, de 17 a 20 hores, una nova edició del tradicional bingo solidari pobletà. Com de costum, aquest acte tindrà lloc al Casal de la Gent Gran.



Finalment, el diumenge a les 18 hores tindrà lloc l’espectacle d’humor Corbacho 5G. L’accés a l’espectacle es realitzarà amb les mateixes entrades que els espectadors van adquirir per a la sessió inicialment prevista el passat 18 de desembre. A través d’aquest monòleg humorístic, el popular i televisiu humorista Jose Corbacho presenta un espectacle en el qual les noves tecnologies són l’excusa per riure’s de tot i de tothom. I a més, els espectadors podran intearctuar i fer coses que normalment no es fan en un teatre. En tots dos casos, tant el bingo solidari com l’espectacle Corbacho 5G lliuraran la seva recaptació íntegra en benefici de la Marató de TV3.



Seguint la tradició instaurada al municipi ja fa alguns anys, La Pobla de Mafumet va donar la benvinguda al nou any amb una revetlla multitudinària al Pavelló Municipal. Més de 1.000 persones van ballar fins ben entrada la matinada al ritme marcat per l’orquesta Nueva Alaska, en una festa que va començar amb el tradicional sopar de gala que van compartir fins a 550 habitants del municipi. Després, un cop van sonar les campanades i tothom va haver menjat el raïm de la sort, la resta d’assistents a la primera festa de l’any van anar acostant-se fins al Pavelló pobletà per celebrar el nou any amb el millor ambient.