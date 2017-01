Gran festa al Morell per estrenar el 2017

Més de 600 morellencs gaudeixen amb la revetlla de cap d’any

Redacció

Actualitzada 02/01/2017 a les 18:00

El nou any va arribar al Morell amb grans dosis d’alegria, il·lusió i bons propòsits però, sobretot, amb el millor ambient gràcies a la gran revetlla de cap d’any organitzada per l’Ajuntament i que reunir més de 600 habitants al Pavelló Municipal. D’aquests, la meitat va compartir taula en el darrer sopar de l’any, mentre que la posterior revetlla va veure com augmentava encara més l’afluència de públic a la festa.



De fet, l’assistència al sopar i posterior ball va superar fins i tot les previsions més optimistes del consistori, que va oferir a tots els assistents un excel·lent menú per al sopar de gala en una celebració que va continuar amb el ball amenitzat per l’Orquestra Girasol fins ben entrada la matinada.



Grans i petits van gaudir junts de l’última festa de l’any al municipi per donar la benvinguda al 2017. Els que van preferir celebrar-ho fora del Morell van tenir a la seva disposició el ‘Bus del seny’, que va traslladar els seus usuaris fins a Tarragona per tal que poguessin gaudir de la revetlla de cap d’any sense haver de preocupar-se per conduir.