Els intents d'ocupar un habitatge a Vilafortuny obliga el banc a tapiar-lo

Actualitzada 01/01/2017 a les 20:37

Els intents d’ocupar un nou habitatge, que és propietat d’un banc, al carrer Josep Clarà de Vilafortuny (Cambrils) ha obligat el banc a tapiar-la completament.



Segons asseguren els veïns de la zona, a l’immoble 3F del complexe d’adossats de la urbanització Villlajardín hi vivia una família d’ocupes. Un cop aquests van marxar, uns altres haurien intentat entrar. La presència d’una furgoneta sospitosa per la zona ha fet que els veïns alertin el mateix banc que té la propietat embargada i aquest va procedir a tapiar les portes completament. En aquesta mateixa urbanització, els veïns i una família d’ocupes van protagonitzar diversos enfrontaments per l’ús dels espais comunitaris el passat estiu.



També en el carrer Josep Clarà, cantonada amb el carrer Josep Maria Subirachs, els veïns van alertar la passada nit –durant el Cap d’Any– d’un intent de robatori que va quedar frustrat. Es desconeix si els suposats lladres intentaven accedir a alguna casa deshabitada de la zona. També al carrer Josep Clarà, l’avís per part dels veïns de l’intent per part d’uns ocupes d’accedir a una casa propietat d’una entitat bancària, va aconseguir posar-los fre el passat mes de setembre. En aquesta mateixa zona, tal com ja va publicar Diari Més, hi ha almenys tres apartaments ocupats a un dels pocs edificis de pisos que hi ha a la urbanització, al carrer Josep Maria Subirats.