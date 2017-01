El PSC demana que no es pugui tallar el subministrament de llum o gas sense l'informe de serveis socials

L'interior del segon pis d'un immoble de Reus on una dona va morir el 14 de novembre per un cas de pobresa energètica.

També exposa que s'ha d'abordar amb urgècia la garantia d’aliments i beques de menjador i la garantia d'ingressos econòmics mínims pels ciutadans

Redacció

Actualitzada 02/01/2017 a les 15:49

El Consell de Federació del PSC del Camp de Tarragona ha aprovat una declaració en la qual insta al Govern a què les companyies energètiques no puguin tallar el subministrament de llum o gas a les famílies que no el puguin pagar sense l’informi previ elaborat pels serveis socials municipals.



La declaració subratlla que la pobresa energètica és una qüestió essencial per als socialistes, que també reclamen abordar amb urgència la garantia d’aliments i beques de menjador especialment als infants i la garantia d’uns ingressos econòmics mínims per a tots els ciutadans de l’Estat. Actualment 15.000 famílies del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre tenen tots els seus membres a l’atur i ja no perceben cap prestació ni subsidi.



Els socialistes tarragonins consideren que aquesta realitat és «intolerable» i que cal elaborar immediatament «un pla de xoc per combatre la pobresa energètica i les greus desigualtats».