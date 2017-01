Un centenar de torrencs es banyen per primer cop a l'any

Qui no s'ha atrevit amb l'aigua ha pogut gaudir d'altres activitats.

La platja del Barri Marítim de Torredembarra ha acollit una nova edició del ‘primer bany de l’any’

Redacció

Actualitzada 01/01/2017 a les 15:05

Prop d’un centenar de persones han començat l’any desafiant el fred a Torredembarra. La platja del Barri Marítim ha aplegat un gran nombre de valents que han pogut realitzar el primer bany de l’any en un ambient del tot festiu.



Malgrat la baixa temperatura de l’aigua, el sol i el dia suau que feia, els assistents han pogut gaudir d’un dia especial de platja. Alguns fins i tot s’han atrevit a lluir disfresses amb motiu d’aquestes festes com ara de Pare Noel. L’ambient festiu i familiar ha estat arrodonit amb un esmorzar que s’ha repartit entre tots els assistents.



Aquells que no s’han atrevit a desafiar el fred entrant a l’aigua també han pogut entrar en calor amb diferents activitats, com ara una sessió de zumba.