Reus, agraciada amb el tercer i quart premi de la Grossa de Cap d'Any

El quart premi també ha caigut a Vinyols i els Arcs

Redacció

Actualitzada 31/12/2016 a les 13:30

El tercer premi de la Grossa de Cap d'Any és el 20483 i s'ha venut a Reus i a Barcelona. Aquest tercer premi està valorat amb 15.000 euros, és a dir, 3.000 euros per cada euro jugat. Sobre els premis de les aproximacions, el número anterior i posterior estan premiats amb 50 euros per euro apostat, és a dir 250. Els qui hagin encertat les quatre darreres xifres rebran un premi de 100 euro per bitllet, mentre que els bitllets amb les mateixes tres darreres xifres, estaran premiats amb 50 euros. Les centenes estan premiades amb 25 euros, i les dues darreres xifres obtindran un premi de 10 euros.



Pel que fa al quart premi, aquest ha caigut a Reus i a Vinyols i els Arcs. És el número 27470, i també s'ha venut a Castelldefels. Està valorat amb 5.000 euros, és a dir, 1.000 euros per cada euro jugat. Pel que fa les aproximacions, les persones que tinguin bitllets amb el número anterior i posterior han estat agraciades amb 100 euros, 20 euros per euro apostat. Les quatre últimes xifres obtindran un premi de 50 euro, mentre que les tres últimes xifres i les centenes, en guanyaran 25. Les centenes també tenen un premi de 25 euros per butlleta. Si s'han encertat els dos últims números, el bitllet té dret a reintegrament.