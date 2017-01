Dos nous vins de la DO Priorat i la DO Terra Alta, en venda a Mercadona

Es tracta dels vins Armónico i Caprici

Redacció

Actualitzada 30/12/2016 a les 19:34

Mercadona ha refermat la seva aposta pels productes del territori amb la incorporació i venda, des de la tardor, de dos vins de la DOQ Priorat i la DO Terra Alta, a preus molt competitius. Es tracta del vi ‘Armónico, un DO Terra Alta i el vi Caprici, un DO Priorat.



El DO Terra Alta (Armónico) es distribueix per tota la cadena (Espanya) i la previsió de compres és de 1.000.000 d’ampolles a l’any. D’altra banda, el DO Priorat Caprici està a les botigues Mercadona de Catalunya, Castelló, València i Balears. La previsió de compres és de 125.000 ampolles per any.



L’aposta de Mercadona per aquests dos nous vins de les comarques de Tarragona s’afegeix a la realitzada també amb altres productes locals que la cadena serveix a les seves botigues com ho reflecteix el fet que, per exemple, Mercadona comprés (en 2015) 2,1 milions de quilos de pomes de Girona, més 400.000 quilos de figues procedents de les comarques lleidatanes, 2,8 milions de quilos de peix fresc del litoral català, més de 800.000 quilos de musclos del Delta de l’Ebre, i 67,8 milions de quilos de fruita d’os (pomes, peres, prunes, préssecs i nectarines, principalment) de proveïdors lleidatans com Catafruit i Nufri, entre d’altres.