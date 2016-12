Un matí de bona sort al Baix Camp

El tercer i quart premi de la Grossa de Cap d'Any han caigut a Reus i a Vinyols i els Arcs

La bona sort ha somrigut al Baix Camp aquest dissabte, 31 de gener, amb la Grossa de Cap d'Any. "Hem viscut molts nervis, però també molta emoció i alegria". Així és com narra aquest dia la Cèlia Rovira, responsable del Roslena de la plaça de les Oques de Reus i on ha caigut el tercer premi de la Grossa de Cap d'Any. El quiosc va vendre 20 bitllets amb el número 20483, que han estat premiats amb 15.000 euros cada un -el número també es va vendre a Barcelona. Al matí només s'havia acostat un agraciat fins al quiosc, que tal com ha explicat Rovira, n'havia comprat tres per a la seva empresa. Aquest és el primer any que l'establiment venia números de la Grossa, i a més només feia uns tres mesos que en tenien. L'alegria ha estat màxima i el xampany s'havia gairebé acabat al voltant de les dues del migdia. "Ha estat un degoteig constant de mitjans de comunicació que han vingut. Els clients, en assabentar-se'n, també trucaven i venien per donar-nos l'enhorabona", continua Rovira.



Però la fortuna a Reus no s'ha acabat a la plaça de les Oques. Aquesta ha seguit carrer Sant Joan avall i s'ha endinsat als carrers més cèntrics de la ciutat per arribar fins a la Llibreria Domingo, ubicada al carrer Major. En aquest cas, l'establiment va vendre bitllets amb el número 27470, corresponents al quart premi de la Grossa. En aquest cas, els agraciats s'emporten 5.000 euros per bitllet. Però aquest quart premi també ha arribat fins a Vinyols i els Arcs. El supermercat Esclat, ubicat a l'entrada de Cambrils, també va vendre bitllets amb aquest número. Aquest municipi del Baix Camp ja va veure passar la fortuna en el sorteig de la Loteria de Nadal. Un estanc de la localitat va vendre un dècim agraciat amb el segon premi de la Loteria Nacional, el número 04.536. En aquella oacasió, el premi va ser de 125.000 euros per bitllet.