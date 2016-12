El repte d'un enamorat dels calçots: canviar el raïm per 12 cebes

Proposa un concurs a les xarxes socials en què el guanyador s'endurà 200 calçots i 1,5 kg de salsa

Òscar Pascual, enamorat dels calçots, va celebrar l'any passat l'entrada d'any menjant 12 calçots en lloc del tradicional raïm. Enguany, anima a més gent perquè se sumi a la proposta, tot participant en un concurs on els participants s'han de gravar fent el repte, penjar-ho a les xarxes socials i aconseguir el màxim número de 'm'agrada' o retuits a vídeos etiquetats amb l'etiqueta #12calçots. El guanyador s'endurà un 'pack' calçotada per a 10 persones, que inclou 200 calçots, 1,5 kg de salsa i 10 pitets. El segon també tindrà premi, la meitat de productes. L'impulsor de la iniciativa posa com a una única condició per tirar endavant el concurs i és que hi hagi, almenys, "15 valents" que participin: "sóc escèptic, sé que és una bogeria però amb internet no se sap mai", afegeix.







Pascual ha explicat que la idea va sortir després de "la típica conversa sobre que hi ha gent que fa les Campanades amb panses, olives o mandarines". Pascual, que porta conjuntament amb la seva dona la web calsots.com, va decidir utilitzar aquesta ceba dolça per celebrar l'entrada d'any. Ara, ja ho té tot preparat: els calçots els va congelar d'una calçotada que va fer fa uns dies, té la salsa preparada i només caldrà treure la teula i escalfar els calçots al forn una mica abans de les 12 de la nit.



Amb tot, a casa seva serà l'únic que menjarà calçots en lloc de raïm perquè la seva família no s'ha animat: "són d'aquells que pelen i treuen els pinyols dels grans de raïm", ha assegurat rient Pascual, que ha explicat que sí que hi ha alguns amics que participaran i es gravaran per penjar-ho després a les xarxes socials. Amb tot, Pascual confessa que és "escèptic" amb el fet que arribi al mínim que s'ha marcat perquè tiri endavant el concurs: "és una bogeria", reconeix l'impulsor de #12calçots, que no ho veu del tot impossible perquè "amb internet tot és possible".