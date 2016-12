Vila-seca i Salou tindran una nova tarifa social per l'aigua el 2017

El cost de l’aigua als beneficiaris d’aquesta tarifa social s’ha fixat en 0,3 euros per metre cúbic

Actualitzada 30/12/2016 a les 11:58

Modificacions en les famílies nombroses

La mancomunitat gestora dels recursos hídrics de Vila-seca i de Salou ha aprovat la creació d’una tarifa social de l’aigua per ajudar a garantir la cobertura de les necessitats bàsiques d’aigua i establir un valor del cànon adaptat a les famílies en situacions de vulnerabilitat. El cost de l’aigua als beneficiaris d’aquesta tarifa social s’ha fixat en 0,3 euros per metre cúbic. La tarifa s’aplicarà el 2017 i s’haurà de sol·licitar a les oficines de SOREA de Salou o a través del web de l’Agència Catalana de l’Aigua.Es podran acollir a aquesta la tarifa social els sol·licitants que formin part d’una unitat familiar amb tots els seus membres en situació d’atur; els perceptors d’una pensió mínima contributiva o SOVI per jubilació o viduïtat i per incapacitat permanent; els perceptors d’una pensió no contributiva per jubilació, jubilació per invalidesa i invalidesa; els destinataris dels fons de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció (RMI); els perceptors de les prestacions socials de caràcter econòmic per atendre determinades situacions de necessitats bàsiques; els perceptors del fons del règim Fons d’Assistència Social (FAS); i els perceptors del fons de la Llei d’Integració Socials dels Minusvàlids (LISMI).Per altra banda, també s’ha aprovat la modificació de la normativa en el cas de les famílies nombroses. Concretament la mancomunitat ha adoptat un acord que estableix una bonificació per cada persona de més que sobrepassi el límit de 3 persones que convisquin al domicili, incrementant-se en 3m cúbics el mínim de consum.L’últim dels canvis consisteix en un augment del 2,83% de l’ordenança fiscal reguladora de l’aigua, que passarà dels 0,59 euros per metre cúbic als 0,60 en el cas de la tarifa habitual. Aquest augment es justifica pel manteniment de l’equilibri econòmic de la concessió.