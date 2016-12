Evacuen en helicòpter un home d'un camí a Farena per un dolor toràcic

L'afectat, de 63 anys, ha estat traslladat a l'hospital Joan XXIII de Tarragona

Actualitzada 30/12/2016 a les 17:19

#bomberscat i HC @semgencat han evacuat una persona indisposada al camí de les Solanes, en zona de difícil accés a Farena (Mont-ral) pic.twitter.com/gA89gP4irG — Bombers (@bomberscat) 30 de desembre de 2016

L'helicòpter del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha evacuat un home de 63 anys la tarda d'aquest divendres, 31 de desembre, a Farena (Mont-ral). Segons informa Bombers, l'home es trobava al camí de les Solanes d'aquesta localitat de l'Alt Camp, en una zona de difícil accés, quan ha sentit un fort dolor toràcic. L'ambulància no podia arribar a la zona, de manera que s'han activat l'helicòpter medicalitzat i dues dotacions de Bombers.Tot i això, no s'ha pogut accedir bé al lloc on es trobava l'afectat, de manera que els Bombers i el personal mèdic han anat fins al lloc dels fets a peu per atendre l'home. Posteriorment l'han acompanyat fins on hi havia l'helicòpter, que l'ha traslladat fins a l'hospital Joan XXIII de Tarragona. Els fets han tingut pocs minuts abans de dos quarts de tres de la tarda.