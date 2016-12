Enxampen tres dones de Puertollano robant a botigues de Cambrils

Una patrulla de paisà de la Policia Local les va interceptar i va recuperar un mòbil i un carregador robat

Redacció

Actualitzada 30/12/2016 a les 11:01

La Policia Local de Cambrils va enxampar dimecres passat, 28 de desembre, a tres dones que estevn realitzant robatoris a establiments de la zona de l'Eixample Port de la vila.



Al voltant de les 12 del migdia, una patrulla de paisà va detectar la presència de les tres dones a la zona comercial i la seva actitud els va fer sospitar que podrien ser carteristes. Els agents les van seguir i van observar que entraven i sortien d’establiments comercials sense efectuar compres i que continuaven en direcció al mercadet ambulant.



Abans d’arribar al mercadet, agents uniformats de servei de patrulla per la zona les van identificar i van comprovar si estaven en possessió d'objectes sostrets. La intenció era impedir que en cas de que fossin carteristes, accedissin al mercat i continuessin furtant.



Les identificacions i comprovacions van donar resultat positiu, ja que es van recuperar un mòbil i un carregador sostrets en una botiga de l'Eixample Port.



Els agents van procedir a tramitar les denúncies per furt i instruir diligències per a efectuar un Judici Immediat als Jutjats de Reus per haver comès un delicte. Les 3 dones tenen 35, 18 i 22 anys i són veïnes de Puertollano, Ciudad Real.