Els hostalers, satisfets que el nou BCN World tiri endavant

La FEHT creu que el CRT afavorirà a la «desestacionalització» de la Costa Daurada amb turisme del Canadà, Àsia o Amèrica del Sud

EFE

Actualitzada 30/12/2016 a les 18:09

La Federació d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona (FEHT) dóna suport a l'aprovació del Pla Director Urbanístic del Consorci Recreativo i Turístic (CRT) de Vila-seca i Salou, l'antic BCN World. El nou pla es va aprovar aquest dijous definitivament i està previst que en tres mesos els operadors presentin els seus projectes. La FEHT considera que «augmenten els motius pels quals es pot venir a visitar la Costa Daurada amb una oferta que ara mateix no existia», i creu que «suposarà un augment de la qualitat dels tipus d'establiments turístics disponibles, que van en la línia dels 100 milions anuals que estan invertint els empresaris des de fa uns anys».



Els empresaris hotelers afirmen aquest complex afavorirà a la «desestacionalització» del turisme, fent que els turistes no només vinguin a la Costa Daurada de maig a setembre. En aquest sentit, confien en la visita de turistes del Canadà, Àsia o Amèrica pel seu «alt poder adquisitiu», ja que el nou BCN World podria ser un «revulsiu» en el mateix sentit que ho va ser PortAventura. Això sí, no creuen que es desenvolupi tot el pla: «Anirà fent-se a poc a poc i el territori l'anirà digerint a aquest ritme».



De la seva banda, l'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ha valorat també l'aprovació definitiva del Pla Director Urbanístic (PDU) del CRT i ha dit que espera que «aquest 2017 sigui l'any de la seva inauguració», perquè a part del nou complex de turisme de convencions i joc, el 2017 està prevista l'obertura de Ferrari Land. «És el que deia jo fa cinc anys», ha asseverat Ballesteros després d'un dinar amb la premsa, en relació amb els resultats de l'estudi d'impacte econòmic elaborat per la URV que calcula que tindrà un impacte sobre el territori d'entre 3.900 i 5.400 milions.



L'informe també apunta que la despesa dels turistes derivat de l'activitat del CRT oscil·larà entre els 860 i els 1.145 milions d'euros anuals i revela que el complex podria generar uns 12.000 llocs de treball directes. A més, el document certifica una reactivació de les pernoctacions al Camp de Tarragona, ja que assegura que amb un any de funcionament el CRT podria generar entre 1,7 i 2,1 milions de pernoctacions, un 21% més, i albergar entre 3 i 5 milions de visitants cada any. En aquest sentit, Ballesteros ha celebrat l'acord de les formacions polítiques per tirar endavant el projecte, i ha recordat que l'inici va ser possible gràcies al pacte del PSC amb el govern d'Artur Mas.