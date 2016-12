És la demarcació de Catalunya que ha vist reduir més el preu de l'habitatge des de fa 9 anys

Els preus de pisos nous i de segona mà a la demarcació de Tarragona s'han reduït un 52% si es comparen amb els màxims que es van registrar ara fa 9 anys, abans de l'esclat de la bombolla immobiliària. Aquestes dades s'han fet públiques per l'índex Tinsa IMIE Mercats Locals, i mostren que Tarragona és la demarcació que ha vist davallar més els preus dels habitatges de Catalunya. A Lleida han caigut el 50,6%, a Girona el 46,5% i a Barcelona el 44%. Si s'observen els preus de les principals ciutats catalanes, les capitals de demarcació, els preus del quart trimestre del 2016 encara estan molt lluny dels d'abans de la crisi. Així, els preus a la ciutat de Tarragona són, igualment, els que més han caigut. Concretament, el 56,4%. A Barcelona estan un 38,6% per sota dels d'abans de la crisi, a la ciutat de Girona un 49,2% per sota, i a Lleida un 54,9% per sota. A l'estat espanyol, amb una pujada de preus del 0,8% de mitjana el quart trimestre del 2016, els cost de l'habitatge encara està un 40,7% per sota del que es registrava abans de la crisi.



Pel que fa a la comparativa del quart trimestre del 2016 amb el de 2015, l'informe exposa que els preus de pisos nous i de segona mà a la demarcació de Tarragona s'han incrementat un 2,1%. D'aquesta manera Tarragona se situa en segona posició, només per darrere de la demarcació de Barcelona, pel que fa a aquest varem. La pujada al global de Catalunya ha estat del 7,2%, mantenint-se com una de les principals «locomotores del mercat de l'habitatge» a l'Estat i situant-se en la comunitat autònoma on més han crescut els preus, seguida de Madrid i el País Basc. En el conjunt de l'Estat, l'augment ha estat del 0,8%. L'informe Tinsa també recull l'evolució dels preus dels pisos per ciutats catalanes. Així, Tarragona ha vist com els preus dels pisos el quart trimestre han caigut el 0,5%. A Lleida han caigut el 2%, mentre que a Barcelona han incrementat l'11% i a Girona l'1,2%.