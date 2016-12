Detecten una petita deficiència a la central nuclear de Vandellós II

La central es troba operant amb normalitat

Redacció

Actualitzada 30/12/2016 a les 18:59

La central nuclear Vandellós II, seguint els procediments establerts, ha notificat aquest divendres al Consell de Seguretat Nuclear (CSN) que s'ha detectat la fallida de l'indicador d'un dels transmissors de pressió del presionador en el panell de parada remota. La central ha pres les accions pertinents per restablir l'operabilitat d'aquest indicador i, al moment de la notificació al CSN, la deficiència ja es trobava corregida.



En una anàlisi posterior, s'ha comprovat que l'anomalia estava present des que la planta va entrar en mode 3, poc abans de la seva sincronització a la xarxa energètica, després de concloure la 21a Recarrega de Combustible. No obstant això, l'anomalia no era observable, ja que durant aquest procés de recàrrega, la planta estava parada.



Aquesta incidència no ha tingut conseqüències per a les persones ni per al Medi Ambient. La central es troba operant amb normalitat.