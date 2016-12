Denuncien el col·lapse d'urgències mentre hi ha llits buits al Pius Hospital de Valls

Es queixen que, tot i aquesta situació, la direcció no creu oportú obrir habitacions amb llits buits

Redacció

Actualitzada 30/12/2016 a les 11:08

La Secció Sindical de la CGT de l’Hospital Pius de Valls denuncia el col·lapse d’urgències en aquest centre sanitari, així com el tancament d’habitacions i llits d’hospitalització buits. Els sindicalistes expressen que hi ha usuaris que han de passar la nit o inclús dies dins els boxs d’urgències mentre que hi ha habitacions i llits als quals no se’ls dóna ús. Consideren que aquest espai no és adequat per episodis d’hospitalització, per la qual cosa denuncien que, davant aquesta situació, la direcció de l’Hospital no hagi cregut oportú obrir llits buits en una reunió realitzada els darrers dies.



Com a reflex d’aquesta realitat, el sindicat explica que la matinada d’aquest dijous els sanitaris del torn de matí del servei d’urgències es van trobar que no tenien cap box per fer les visites, a més de cinc ingressos pendents i la cinquena planta d’hospitalització d’aguts tancada. A més, exposen que tot just està començant l’epidèmia de grip, per la qual cosa augmentaran els pacients del centre.



Els sindicalistes afirmen que és possible «donar més i millor servei mentre hi hagi llits buits i habitacions tancades», per la qual cosa demanen a la població que utilitzi els fulls de reclamació per queixar-se també d’aquesta situació.