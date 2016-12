Un ferit en una sortida de via d'un turisme a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

L'accident s'ha produït a la C-44 prop de les 7.30h d'aquest dijous

Redacció

Actualitzada 29/12/2016 a les 09:36

Una dona de 34 anys ha resultat ferida menys greu prop de les 7.30h d'aquest dijous en un accident de trànsit amb un sol vehicle implicat a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. El turisme, que circulava per la C-44, s'ha accidentat al quilòmetre 8, punt on ha patit una sortida de via. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat els Bombers i una ambulància del SEM, que ha traslladat la ferida a l'Hospital Joan XXIII.