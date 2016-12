Rull replica a la CUP que el projecte del CRT no té cap «vinculació» amb els pressupostos

El conseller de Territori i Sostenibilitat assegura que el Govern està «tranquil» perquè en aquests dos anys el pla s'ha «refet» i «ha millorat»

Redacció

Actualitzada 29/12/2016 a les 14:28

El Govern està «tranquil» davant les amenaces de la CUP de condicionar l'aprovació dels pressupostos per al 2017 al projecte del CRT, segons ha manifestat Josep Rull, conseller de Territori i Sostenibilitat. Rull ha assegurat que en els pressupostos que s'estan tramitant en el Parlament no hi ha cap partida «vinculada» del CRT i per tant pot ser «legítim» políticament estar en contra del projecte del CRT i aprovar els pressupostos. Rull ha assegurat que són dos temes (el CRT i els pressupostos) que estan «desvinculats» i són dos temes «diferents». El conseller també ha subratllat que el Govern ha complert amb els seus compromisos d'enriquir el projecte del CRT i ha destacat que el que ha aprovat la Comissió d'Urbanisme és un projecte «refet», «diferent» i «millorat» en relació al que hi havia sobre la taula en l'anterior legislatura.



El conseller de Territori s'ha referit a la CUP a preguntes de periodistes en el transcurs de la roda de premsa posterior a la celebració de la Comissió Política Territorial d'Urbanisme de Catalunya que s'ha reunit aquest dijous per a la provació del pla director urbanístic que preveu la construcció del complex del CRT.