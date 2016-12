El futbolista Ivan Rakitic, de visita al Port Aventura

El jugador del Barça ha estat al parc durant les vacances de Nadal

Actualitzada 29/12/2016 a les 16:09

Gané el pájaro loco para mis niñas#muchasrisasenfamilia @portaventuraoficial A photo posted by Ivan Rakitic (@ivanrakitic) on Dec 28, 2016 at 1:10am PST

Buenos días , los días son más bonitos con vosotros #navidadesIncreibles @ivanrakitic @marquezlopezalberto@irene_maury @puri_olmo A photo posted by Raquel Mauri (@raquel_mauri) on Dec 27, 2016 at 11:25pm PST

Port Aventura ha tingut un visitant de luxe durant les festes de Nadal. El jugador del FC Barcelona Ivan Rakitic va visitar el parc amb la seva parella, les seves filles i la seva família. Tal com explica el futbolista croat en un publicació a Instagram, va guanyar un peluix de Pájaro Loco per a les seves filles. Tant ell com la seva parella, Raquel Mauri, van penjar diverses fotografies a les xarxes socials per mostrar als seguidors el dia de relax i diversió que van passar al parc.