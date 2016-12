La 2a cursa Crema Torrons se solidaritza amb la donació de medul·la òssia

L'esdeveniment es completarà amb diversos actes per recollir diners per la causa

29/12/2016

Miami Platja acollirà el diumenge 15 de gener de 2017 la segona edició de la cursa Crema Torrons, que enguany té un caràcter solidari a favor de la donació de medul·la òssia. L’activitat es completarà amb tota una jornada d’actes solidaris que tindran lloc a la Pèrgola de la Platja Cristall de Miami Platja.



La cursa Crema Torrons, organitzada per l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, oferirà un recorregut íntegrament d'asfalt i transcorrerà al costat del mar. Es realitzarà una cursa de 5 quilòmetres i una de 10 quilòmetres. Paral·lelament es disputaran dues curses pels més petits, de 500 metres i de 1.000 metres per tal que tothom pugui córrer i ajudar.



Pel que fa a les altres activitats, a les deu del matí hi haurà una sessió de zumba i un esmorzar popular per recaptar diners. A més de 10 a 14h tots aquells que vulguin podran fer donacions de sang i de medul·la per tal de col·laborar directament amb la campanya. Paral·lelament, durant tota la jornada, que s’allargarà fins a les cinc de la tarda, hi haurà diversos sortejos amb productes i regals donats per les empreses col·laboradores i inflables pels més petits.



Els diners recaptats al llarg del dia 15, una part de les inscripcions dels atletes que participin a la cursa i les aportacions econòmiques d’empreses i particulars es lliuraran a la Fundació Josep Carreras Contra la Leucèmia, que és l’entitat que treballa en favor de la investigació de les malalties de la medul·la òssia.