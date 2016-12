L'institut Vila-seca presenta la instal·lació 'Vivim la natura'

La decoració que cada any presenten per Nadal és fruit del treball conjunt d’alumnes i professors del centre

Redacció

Actualitzada 28/12/2016 a les 20:10

Ja s’ha desvetllat la gran incògnita que cada any plantegen els estudiants i professors de l’institut Vila-seca: la decoració del vestíbul del centre.



La setmana passada es va presentar en una petita festa carregada d’expectació i nervis, que va servir per mostrar la instal·lació que enguany han titulat ‘Vivim la natura’.



El treball, que s’ha anomenat ‘projecte arbre’, pretén ser un gran arbre que doni aixopluc als tres projectes capdavanters de l’institut: les Escoles Verdes, la cristal·lització i Ràdio Pati. Així, sobre un subsòl de terra s’ha construït un gran arbre i, al seu costat, una mena cova o gruta amb estalactites i estalagmites, on hi llueixen els cristalls elaborats pels alumnes del centre. L’arbre, amb el seu tronc i branques, es converteix en una pantalla on s’hi projecten imatges en forma de ‘maping’, i al voltant una sèrie de codis QR remeten a informació sobre la natura i altres elements treballats al centre que es presenten en forma de vídeo, realitzats pels estudiants de l’institut.



La Cap d’estudis de l’ins Vila-seca, Sandra Hipp, idea, poleix i retoca una idea inicial que després és materialitzada per un bon grapat de professors, alumnes i personal no docent. Segons Hipp, «les Escoles verdes hi són representades amb l’arbre central, el subsòl de terra i els vídeos de “Vivim la natura”. La cristal·lització es troba en aquesta mena de cova amb els tubs que suggereixen estalactites, amb els cristalls als seus peus i els vídeos acompanyants. I la nostra Ràdio Pati s’ha materialitzat amb les gravacions de les dríades, que són les nimfes del bosc».

Per la seva banda, la directora de l’institut, Mercedes Bermejo, explicava que, de manera intencionada, la instal·lació no mostra cap presència humana, sinó que és la natura qui pren el comandament del muntatge: «a l’arbre central ens hi projecten sensacions relacionades amb la natura, no és una història, sinó diversos elements, com les estrelles, l’aigua, la terra o els animals. La instal·lació en si mateixa, quan la veus, sembla que no digui res, perquè el que li dóna entitat és tot el que hi han posat els alumnes: els llums, els vídeos, els codis QR...».



Aquesta és precisament una de les finalitats de la instal·lació: implicar en el seu disseny i muntatge tots els alumnes del centre, cadascun en alguna de les seves especialitats.



La instal·lació es va presentar el passat dimarts dia 20 a la tarda, amb la presència de pares, alumnes, professors i diversos representants socials. L’acte va comptar amb l’actuació del cor de l’institut, i acabada la projecció, els alumnes del Pla de Formació Inicial van servir unes delicadeses gastronòmiques que van servir per cloure l’acte.



La decoració ‘Vivim la natura’ romandrà al vestíbul de l’institut uns quants dies més, encara, passades les festes de Nadal, i és oberta perquè totes les persones que la vulguin veure ho puguin fer.