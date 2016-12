Els Pastorets de Vila-seca es renoven amb la incorporació d'actors infantils

L’estrena es va fer el passat 25 de desembre, però encara queden dues funcions, els pròxims dies 1 i 7 de gener

Uns Pastorets centenaris

Sant Simeó i el nen Jesús







Noves cares en els papers de Lluquet i Rovelló

És el matí del 24 de desembre. La companyia està citada a les deu del matí al teatre El Centru de Vila-seca, i els actors van arribant puntuals. De seguida una munió de canalla omple el vestíbul del local. Dimonis, àngels i pastorets riuen enjogassats mentre fan temps perquè els cridin a l’escenari. Són les hores prèvies a l’estrena dels Pastorets de Vila-seca, que serà just l’endemà, dia de Nadal, a les 7 de la tarda.La companyia està formada per mig centenar de persones, entre actors i equip tècnic. Al capdavant hi ha l’Elisabet Graset, que junt amb l’Alícia Bescós i l’Esther Clavé miren de posar ordre per tal de començar l’últim assaig dels Pastorets.L’any passat els Amics del Teatre van decidir rejovenir la companyia, donant entrada a un bon nombre de nens, i enguany la canalla ja és majoria. Per a ells s’han reservat els papers d’àngels, fúries de l’infern i pastorets. Amb ells comparteixen escenari actors veterans com Esteve i Xavier Graset, Robert Rodríguez o Josep Forasté. En els papers protagonistes, de Lluquet i Rovelló, s’estrenen el Cesc Graset i l’Oriol Aguilera, una parella que es mouen amb soltura per l’escenari: ja el coneixen, perquè altres anys havien fet altres papers. Els seus predecessors, Eloi Redón i Jofre Sugranyes, enguany s’estrenen en els papers de Satanàs i Llucifer.Xavier Graset, que enguany també estrena personatge i es convertirà en el vell Getsé, que ven la seva ànima al diable, recorda que la tradició de fer els Pastorets a Vila-seca és centenària, per bé que no s’han fet de manera ininterrompuda. Graset explica també que, tot i que a Vila-seca sempre hi ha hagut més tirada pels Pastorets de Folch i Torres, en alguna ocasió puntual s’havien representat els de Serafí Pitarra, que tenen als personatges de Garrofa i Pallanga com a protagonistes.Per al periodista i actor, el tret distintiu dels Pastorets de Vila-seca són les coples, que repassen de manera sarcàstica els principals esdeveniments de l’any, però també el fet que l’escenari del Centru acabi esdevenint un taulell on molts seran picats pel cuquet de la interpretació. «Això, i que es perdonen els errors», afegeix Graset. Ell és un dels actors històrics dels Pastorets de Vila-seca, com també ho és el seu germà Esteve i ho havia sigut el seu pare. Ara, els seus fills formen part de la pedrera d’àngels i dimonis infantils, seguint una tradició que és distintiva dels Pastorets locals: hi actuen generacions senceres de famílies de vila-secans. D’aquí que la companyia compti amb actors veterans, que superen els setanta anys, i actors tan novells que ni tan sols caminen, com és el cas del petit Martí, que amb només set mesos de vida encarnarà el paper del nen Jesús.Entremig, nens, joves i adults de totes les edats. El fet que enguany hi hagi hagut canvis de papers, així com l’entrada de força infants, ha condicionat una mica la feina prèvia a l’estrena. Així ho reconeixia la directora de l’obra, Elisabet Graset: «vam començar a treballar a l’octubre, perquè com que alguns dels personatges principals s’ho havien d’aprendre tot de nou, necessitaven més temps per interioritzar els textos».Després de l’estrena del passat 25 de desembre, els Amics del Teatre repetiran representacions dues vegades més aquestes festes de Nadal. La primera, aquest pròxim diumenge, 1 de gener. I la segona i última el dissabte 7 de gener. Totes dues representacions es faran a la Societat El Centru a les 7 de la tarda. El preu de l’entrada és de 5 euros i es pot comprar anticipadament a través de l’adreça de correu electrònic elspastoretsdevilaseca@gmail.com La directora dels pastorets de Vila-seca assegura que abans de sortir a escena els nervis estan a flor de pell, però que just abans de començar, quan cadascú ja és al seu lloc, només és qüestió de tirar endavant, i ja està. «Al final, hi ha coses que són millorables, però sempre surt bé. És la màgia del Nadal», conclou.Els Pastorets de Vila-seca fan pujar a l’escenari del Centru generacions senceres de famílies. A la foto, Esteve Graset i el seu nét, Martí Segura, que encarnen respectivament els papers de Sant Simeó i el nen Jesús. L’Esteve també havia fet aquest paper, quan només tenia nou mesos de vida.Cesc Graset i Oriol Aguilera s’estrenen en els papers dels rabadans que fan de fil conductor de la història dels Pastorets. Tots dos han hagut de superar un càsting on es buscaven nens amb ‘desparpajo’ i que ja tinguessin experiència sobre l’escenari. «El que més m’agrada del meu paper de Rovelló és que és molt poruc i hi ha alguna escena molt divertida», explica el Cesc. «A mi el Lluquet m’agrada perquè és molt xulet i fa bromes», afegeix l’Oriol. C.S.