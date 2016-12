El tió Estevet reparteix llaminadures a més de 400 nens i nenes de Vila-seca

La plaça de l’Església es va omplir de famílies que van fer cua pacientment per fer cagar el tió que van portar els joves de l’Esplai Esclop

Actualitzada 28/12/2016 a les 20:08

Enguany les festes de Nadal s’han concentrat en cap de setmana, fet que possiblement va fer que, un dels actes més esperats pels petits de les cases, fos un èxit de participació.

Així, la vigília de Nadal, van ser moltes les famílies que es van acostar fins a la plaça de l’Església per fer cagar el tió Estevet, un vell amic del poble que, com cada any, es va presentar puntualment a la cita amb els nens i nenes.



La ‘cagada del tió’ va començar a les sis de la tarda, i ja des de bon començament les cues van ser llargues. Però els petits van saber esperar pacientment que els arribés el torn de picar ben fort el llom del tió a dalt de l’escenari muntat per a l’ocasió. Mentre feien temps, van aprofitar per córrer i jugar a la plaça, il·luminada ja amb els llums de Nadal.



Com a mestres de cerimònies hi havia un grup de nois i noies de l’Esplai Esclop de Vila-seca. Ells eren els responsables d’anar cridant els petits a l’escenari, repartir els corresponents bastons i assegurar-se que tots els petits tinguessin el seu regal amb forma de llaminadures. Un any més l’Estevet no va fallar, i tots van marxar contents i satisfets amb les llepolies a les mans. L’Esplai Esclop de Vila-seca és una entitat de lleure que es va posar en marxa l’any 1984, amb un total de 30 nens i nenes i 5 monitors.



Durant tot el curs, els membres de l’esplai es troben tots els dissabtes, i a més realitzen diverses activitats complementàries, com la mateixa cagada del tió per Nadal, o jocs de descoberta en família. Amb un equip de monitors i monitores voluntaris, tenen com a missió educar en el lleure els nens i nenes del poble, i formar, junt amb les seves famílies, una gran comunitat. Concretament, els objectius recollits als seus estatuts són: implicar als infants en la vida social del municipi, aprendre a ser respectuós, responsable, participatiu, solidari i autònom; oferir als infants alternatives d’oci educatiu i saludable; fomentar la imaginació, la creativitat i l’esperit crític a través del joc; afavorir l’esport, l’excursionisme, el coneixement de la natura i els hàbits saludables; i reforçar els valors positius de la convivència, el companyerisme i el treball en grup.



A més, l’esplai l’Esclop forma part d’Esplac, Esplais Catalans, una associació d’esplais laica i progressista que treballa des del voluntariat per a la transformació social, mitjançant l’educació en drets dels infants.