El Parc Infantil de Nadal regala bitllets per viatjar a 'l'Estació dels somriures'

Actualitzada 28/12/2016 a les 19:38

Les obres de reforma del pavelló municipal de cara als Jocs del Mediterrani han fet que, enguany, el Parc Infantil de Nadal de Vila-seca hagi hagut de buscar una nova ubicació.



La proposta de l’Ajuntament ha consistit en desdoblar els espais, de manera que el parc s’ha ubicat a l’escola Sant Bernat Calvó i també a la Ludoteca Tot Joc, que per la seva situació, al Centre Cívic i Social del Colomí, a prop del centre educatiu, ha fet que la connexió entre tots dos espais fos fàcil i fluida.



Aquesta reubicació de l’oferta lúdica ha comportat també un canvi en els horaris, de manera que enguany el Parc de Nadal s’està fent als matins, des de les 10 fins a les 13 h. El motiu és que la zona de jocs amb inflables s’ha ubicat al pati de l’escola, i a la tarda s’hauria fet fosc massa aviat. Josep Toquero, regidor de Relacions Ciutadanes i tercer tinent d’alcalde, apuntava que tots aquests canvis els han de ser útils per valorar la resposta dels usuaris i, si cal, fer una reflexió de cara al futur, i repensar els horaris si es comprova que hi ha demanda de parc als matins.



Pel que es va poder veure els primers dies, el canvi d’ubicació no ha suposat un problema, i el Parc de Nadal es va anar omplint amb pares i nens atrets pels inflables que omplen el pati i els tallers que s’han instal·lat a l’interior de la nova sala polivalent de l’escola.



Com ja és tradició, tota l’oferta lúdica es presenta al voltant d’un eix central, que enguany és ‘L’estació dels somriures’. En arribar a l’escola, els infants no han de pagar entrada però sí fer una aportació de menjar per al Banc dels Aliments. A canvi, reben un ‘bitllet’ que és un mapa de les activitats que poden realitzar, tant a la Sant Bernat Calvó com a la ludoteca, i cada cop que en facin una, se’ls posa un segell al bitllet. Entre les propostes d’oci, hi ha els tradicionals tallers, però enguany han estat complementats i millorats. Així ho explicava Sergio Martínez, responsable dels monitors: «enguany als tallers també hi ha presència d’entitats, i a més hem buscat que no siguin només ‘retallar i enganxar’, sinó que també hi hagi un plus més pedagògic, que els monitors juguin amb els nens. A més, també proposem jocs clàssics per fer amb els nens i nenes».

Una de les propostes més sol·licitades, com sol passar sempre, ha estat el taller de maquillatge. Aquest any les persones encarregades de pintar les cares eren professionals del sector, cosa que ha fet que els nens i nenes hagin sortit del parc amb uns maquillatges espectaculars i que la majoria volguessin passar per les seves mans. La moto de la policia també ha despertat molta expectativa, i han estat molts els nens i nenes que s’hi han volgut enfilar i que els pares els fessin una fotografia.



Avui dijous 29, els infants poden gaudir del Rodaparcs, que és una oferta per la qual, amb l’entrada del Parc de Nadal de Vila-seca, podran entrar també als parcs infantils de Salou i Cambrils, que es fan als respectius pavellons d’esport.



De moment el bon temps ha acompanyat els dos dies en què s’ha dut a terme el parc, i segons apunten els organitzadors, les previsions són que es mantingui la bonança fins a l’últim dia, que serà demà divendres 30 de desembre. També es preveu que es mantingui el nombre d’usuaris finals i s’aconsegueixi reunir els 1.000 quilos d’aliments que cada any s’assoleixen a través de les entrades gratuïtes.