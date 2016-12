El documental 'Priorat', nominat als Premis Gaudí

Competeix en la categoria de millor pel·lícula documental amb tres llargmetratges més

El documental 'Priorat', dirigit per David Fernàndez de Castro, ha estat un dels quatre nominats en la categoria de millor pel·lícula documental als Premis Gaudí. La peça, que va triomfar en l'edició d'enguany del Festival Internacional de Cinema de Reus Memorimage , posa cara als responsables de la transformació d'aquesta zona en una regió vinícola de referència, i exposa la transformació radical que ha patit la comarca fins a convertir-se en un dels territoris del vi més prestigiosos del món.La idea original de la pel·lícula documental i el guió ha anat a càrrec de Toni Orensanz, Santi Suárez i el mateix David Fernández de Castro. Per altra banda, ha estat produïda per Belén Sánchez i Tono Folguera. Aquest últim, Folguera, amb Orensanz, van començar a gestar la idea per aprofundir sobre el tema, tal com explicaven fa uns mesos en una entrevista a Diari Més El tràiler del documental es pot veure a continuació:

PRIORAT Trailer (Subtítols català) from Lastor Media on Vimeo.

'Priorat' està nominada juntament amb 'Bigas x Bigas', l'última pel·lícula de Bigas Luna —que residia a la Riera de Gaià quan va morir, l'any 2013—, presentada postmortem i que està realitzada amb material gravat pel propi director; amb 'Alcaldessa', dirigida per Pau Faus i que té a Ada Colau com a protagonista; i amb 'Sexe, maraques i chihuahues', escrita i dirigida per Diego Mas Trelles, sobre la biografia de Xavier Cugat, músic i dibuixant català que té diverses estrelles al Passeig de la Fama de Hollywood.