El dispositiu es posarà en marxa tan bon punt apareixi una nova pista

Actualitzada 28/12/2016 a les 20:47

Els Bombers de la Generalitat, els Mossos d'Esquadra, la Policia Local de la Pobla de Montornès i Protecció Civil donen per suspesa la recerca de l'home desaparegut en aquest municipi del Tarragonès el passat dissabte. Des de Bombers informen que la decisió s'ha pres en conformitat amb la família, i resten a l'espera de l'aparició de nous indicis per tornar a engegar el dispositiu de recerca altra vegada. «És el procediment habitual», expliquen des de Bombers, que asseguren que mantenir l'operació molts dies seguits és inviable. «Però tan bon punt aparegui una nova pista, ja sigui visual o física, tornarem a mobilitzar el dispositiu».



Ramon Garcia, de 53 anys, va desaparèixer dissabte. Segons fons de l'Ajuntament de la Pobla de Montornès, va ser vist dimarts a l'Albiol i a Prades. Per aquest motiu aquest mateix dimecres la recerca, que fins ara s'havia centrat en el seu domicili a la urbanització Castell de Montornès, en les principals pistes forestals i camins rurals del municipi, i s'havia fet extensiva també per diferents carreteres entre La Pobla de Montornès i Roda de Berà, Bonastre, Salomó, Vespella, Nou de Gaià, Riera de Gaià i Torredembarra, s'ha anat a fer recerca en poblacions llunyanes al municipi. Els cossos policials també han buscat a Garcia per la Secuita, els Pallaresos i Renau. Finalment, cap d'aquestes cerques han donat resultats.



Ramon Garcia té una discapacitat intel·lectual del 60% i no és el primer cop que desapareix, tot i que mai havia passat una nit sencera fora de casa. En el moment de la desaparició, Garcia anava vestit amb un anorac de plomes amb caputxa, texans i bambes per caminar. L'últim cop que se'l va veure va ser al casal municipal en un cagatió per a la canalla del poble. Viu amb la seva mare i no se sap valdre per si mateix, tot i que cada dia tenia la rutina de sortir a caminar, matí i tarda, segons ha explicat la seva germana, Sara Garcia. El desaparegut és el més gran de quatre germans. Tots estan buscant-lo pel terme municipal. Els veïns de la Pobla de Montornès també s'han bolcat per buscar a Ramon Garcia.