La circulació s'ha interromput durant una hora entre Mont-roig i Tarragona

Redacció

Actualitzada 28/12/2016 a les 11:33

La circulació de trens de la R-16 s'ha vist interrompuda entre Mont-roig i Tarragona durant una hora per una incidència en la catenària, la instal·lació encarregada del subministrament d'energia. Això ha provocat retards d'una hora al tren que havia de sortir de Tortosa a les 9.10h en direcció Barcelona i de mitja hora en un tren que circulava de Barcelona a Tortosa.



Segons han informat fonts de Renfe a Diari Més, els tècnics que realitzaven les tasques habituals de manteniment han detectat una peça de la catenària que no estava en condicions totalment òptimes. Per tal que no s'acabés produint una averia els tècnics han substituït aquesta peça, fet que ha produït la interrupció de la circulació entre Mont-roig i Tarragona. La circulació ja està reestablerta.