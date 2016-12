Es reprèn la recerca del veí de 53 anys de La Pobla de Montornès

Mossos d'Esquadra, Bombers, Policia Local i Protecció civil continuen buscant Ramon Garcia, desaparegut el passat dissabte

Redacció

Actualitzada 28/12/2016 a les 12:27

Aquest dimecres a primera hora del matí s'ha reprès la recerca de Ramon Garcia, l'home de 53 anys de la Pobla de Montornès desaparegut el passat dissabte. En la recerca hi participen, com ahir, Mossos d'Esquadra, Bombers, Policia Local i Protecció Civil, a més de veïns voluntaris



La recerca continua centrant-se als voltants de la urbanització i voltants del Castell de Montornès, on viu el desaparegut, i es fa extensiva a carreteres entre La Pobla de Montornès i Roda de Berà, Bonastre, Salomó, Vespella, Nou de Gaià, Riera de Gaià i Torredembarra. A més, també s'ha anat a fer recerca en poblacions llunyanes al municipi on s'havia alertat que havien vist un home que semblava ser Ramon Garcia, tot i que finalment no han donat resultats.



Ramon Garcia, de 53 anys i veí de la Pobla de Montornès, va desaparèixer dissabte al matí i des de llavors no se'n tenen notícies. L'home té una discapacitat intel·lectual del 60% i no és el primer cop que desapareix, tot i que mai havia passat una nit sencera fora de casa.