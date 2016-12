Detenen un camioner per conduir sextuplicant la taxa d'alcoholèmia i fent ziga-zagues

El conductor va ser detingut a la N-340, a l'alçada de Roda de Berà

Redacció

Actualitzada 28/12/2016 a les 10:47

Els Mossos d’Esquadra van detenir aquest 23 de desembre un home de 49 anys, nacionalitat lituana i amb domicili desconegut per conduir sextuplicant la taxa màxima d’alcoholèmia per la N-340, a l’alçada de Roda de Barà.



El mateix 23 de desembre diversos conductors que circulaven per aquesta via van alertar als agents que un camió circulava lentament i fent ziga-zagues. Una patrulla de trànsit es va traslladar fins al lloc i va localitzar el vehicle, que circulava sentit Barcelona a poca velocitat pel carril de servei.



Els agents van aturar al camió i van demanar al conductor que sortís del vehicle. L’home, que presentava símptomes d’anar begut, va realitzar la prova d’alcoholèmia amb un resultat de 0,97 mg d’alcohol per litre d’aire expirat. Aquest resultat sextuplica la taxa màxima d’alcohol permesa per a conductors professionals, que se situa en 0,15 mg/l.



El camioner va quedar detingut com a autor dels delictes de conducció temerària i conducció sota els efectes de l’alcohol. El vehicle es va immobilitzar, ja que el segon conductor tampoc podia fer-se càrrec del camió en donar una taxa d’alcoholèmia de 0,85 mg/l.



El detingut va passar a disposició judicial el 24 de desembre al Jutjat d’Instrucció núm.3 del Vendrell. El jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs.