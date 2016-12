Cap d'Any a ritme de l'Orquestra Mitjanit a Cambrils

La festa se celebrarà des de la 1 de la matinada fins a les 7 del matí a la Sala de Concerts de l’Ateneu Juvenil

El Cap d’Any Jove de Cambrils donarà la benvinguda al 2017 amb l'Orquestra Mitjanit i els Dj's Tònics. La festa se celebrarà a partir de la 1 de la matinada i fins a les 7 del matí a la Sala de Concerts de l’Ateneu Juvenil. Les entrades anticipades ja es poden comprar per 5 euros al Palau d’Esports o a l’Ateneu Juvenil. També es poden adquirir el mateix dia a taquilla per 10 euros.



L’Orquestra Mitjanit, formada per 8 músics, aconsegueix mesclar l’energia, la cohesió i la contundència d’un grup de rock amb la versatilitat d’una orquestra de versions. La formació ha anat guanyant adeptes amb una programació moderna, participativa, popular i catalana. El seu repertori per a tots els públics (des d'ska, dub, hardcore o rock fins a passos dobles i rumbes) té una alta presència de música dels Països Catalans, sense renunciar a cap estil ni llengua.



La revetlla està organitzada pel Departament de Joventut de Cambrils i compta amb la col·laboració de la Nit d’Artistes. L’objectiu és oferir una alternativa per celebrar el cap de cap d’any a Cambrils, perquè els joves no s’hagin de desplaçar a altres poblacions i evitar, així, els riscos de la mobilitat en una nit com aquesta.