L'assemblea iniciarà els tràmits per estudiar la possibilitat d'interposar un recurs contenciós-administratiu

Actualitzada 28/12/2016 a les 09:53

L’Assemblea Aturem Bcn Word ha anunciat aquest dimecres l'inici d'accions jurídiques contra el Pla Director Urbanístic del complex de casinos Bcn World davant la seva imminent aprovació. Concretament l’assemblea iniciarà els tràmits per estudiar les possibilitats d’interposar un recurs contenciós-administratiu contra el Pla Director Urbanístic, a més de iniciar tràmits perquè els antics propietaris dels terrenys expropiats puguin demanar compensacions econòmiques per l’increment de valor dels terrenys que implica el Pla Director Urbanístic.



L’Assemblea explica que, tot i que hi ha hagut «modificacions importants» respecte el plantejament inicial del projecte, consideren que encara es manté l’esperit inicial i que l’eix central continuen sent «els casinos, els grans complexos comercials i hotels sobredimensionats que repercutiran negativament en l’actual economia turística de la zona», cosa que afirmen que abocarà a la població a un sector laboral «temporal i precari».



Per altra banda asseguren que, tot i que hi ha hagut millores en el Pla Director Urbanístic, hi continuen havent «greus dèficits» i l’amenaça del rescat públic en cas de fallida del projecte. A més denuncien que no s’han resolt qüestions com el subministrament energètic, l’abastiment i depuració de les aigües o la mobilitat en transport públic pel sector. També reivindiquen que el Pla no ha comptat en cap moment amb un programa de participació ciutadana. Per aquests motius, tot i que en un primer moment asseguren que havien deixat aquesta via en segon pla, Aturem Bcn World ha decidit iniciar accions jurídiques.