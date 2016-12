Un tió fet per un veí de Vallmoll pot ser el més petit del món

La construcció tant sols fa 3 mil·límetres

Juan Pedro Pino, veí de Vallmoll, ha construït un Tió de només tres mil·límetres, tal i com informa El Vallenc. Segons el seu creador, aquest pot ser el Tió més petit del món, ja que afirma que no ha trobat cap altre Tió de dimensions tan reduïdes en una cerca que ha realitzat a Internet.



El vallmollenc va tenir la idea de fer un tió minúscul després de fer-ne un de majors dimensions en versió Bob Marley. Per tal de fer el Tió de 3 mil·límetres va tardar quatre hores i mitja. Per altra banda, també en va fer un altre de dimensions petites, de concretament 8,4 mil·límetres, al qual li va dedicar un total de tres hores.