Un incendi en una clínica dental de Torredebarra obliga a desallotjar tot l'edifici

El foc, que s'ha declarat a les 10.24h al carrer Tarragona, no ha provocat ferits

Actualitzada 27/12/2016 a les 13:02

Hoy incendio en #Torredembarra donde se está esperando a los bomberos hace un rato, ¿Porqué no hay aquí? Son necesarios @AjTorredembarra pic.twitter.com/kgXswgIX28 — Pilar Castro (@pilarlibra) 27 de diciembre de 2016

La clínica dental situada als baixos del número 3-5-7 del carrer Tarragona de Torredembarra ha patit aquest dimarts al matí un incendi, el qual podria haver estat provocat per una espelma encesa. El foc, que s'ha originat a les 10.24h, ha cremat mobles i papers de l'altell del centre. La Policia Local ha desallotjat preventivament els veïns de tot l'edifici i ha tallat la circulació en aquest carrer. L'incendi no ha causat ferits.Fins al lloc dels fets s'hi han traslladat cinc dotacions de Bombers de la Generalitat, que han donat per extingit el foc a les 10.58h. També han realitzat tasques de ventilació i revisió de la part afectada de l'immoble. El servei s'ha donat per finalitzat a les 11.45h d'aquest divendres, quan els veïns han pogut tornar a l'edifici i ha quedat restablert el trànsit a la zona.