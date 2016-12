Els fets han tingut lloc a la carretera que uneix Reus amb Cambrils

Actualitzada 27/12/2016 a les 14:40

Pas alternatiu a la TV-3141 a Reus #BaixCamp per un accident amb un camió implicat. Hi ha trànsit intens. — Trànsit (@transit) 27 de desembre de 2016

Una persona ha resultat ferida lleu en la sortida de via d'un camió a la carretera TV-3141, que uneix Reus i Cambrils aquest dimarts, 27 de desembre. Els fets han tingut lloc al terme municipal de Reus i en direcció a Cambrils, al quilòmetre 6 de la carretera, quan el conductor hauria perdut el control del vehicle pesant i hauria acabat sortint de la calçada.S'ha establert un pas alternatiu per la resta de vehicles que circulen per la carretera. Tot i això, la circulació és intensa i hi ha fins a mig quilòmetre de retencions.