Es reprendrà aquest dimecres tan bon punt la llum del sol ho permeti

Actualitzada 27/12/2016 a les 19:59

Els Mossos d'Esquadra i els Bombers de la Generalitat, que busquen el veí de la Pobla de Montornès desaparegut des de dissabte 24 de desembre, han suspès la recerca aquest dimarts a la tarda quan s'ha fet fosc. L'operació donarà el tret de sortida de nou aquest dimecres al matí, tan bon punt la llum del sol ho torni a permetre. De moment la cerca, que també compta amb la Policia Local i Protecció Civil, no ha donat resultats.Ramon Garcia, de 53 anys, va desaparèixer dissabte. La recerca se centra des del seu domicili a la urbanització Castell de Montornès, a més de les principals pistes forestals i camins rurals, i es fa extensiva també per diferents carreteres entre La Pobla de Montornès i Roda de Berà, Bonastre, Salomó, Vespella, Nou de Gaià, Riera de Gaià i Torredembarra. En el moment de la desaparició, Garcia anava vestit amb un anorac de plomes amb caputxa, texans i bambes per caminar.L'últim cop que se'l va veure va ser al casal municipal en un cagatió per a la canalla del poble. És un home amb discapacitat intel·lectual del 65%, molt conegut a la Pobla de Montornès. Viu amb la seva mare i no se sap valdre per si mateix, tot i que cada dia tenia la rutina de sortir a caminar, matí i tarda, segons ha explicat la seva germana, Sara Garcia. El desaparegut és el més gran de quatre germans. Tots estan buscant-lo pel terme municipal. Malgrat agradar-li passejar pel poble, mai havia passat una nit sencera fora de casa. Els veïns de la Pobla de Montornès també s'han bolcat per buscar a Ramon Garcia.