Nit de crema de contenidors a Reus, Valls i el Vendrell

Els Bombers han hagut d'actuar per apagar un total de 7 contenidors incendiats al Camp de Tarragona

Redacció

Actualitzada 27/12/2016 a les 09:42

Els Bombers de la Generalitat han realitzat aquesta nit del 27 al 28 de desembre un total de tres sortides en motiu de cremes de contenidors al Camp de Tarragona. Concretament s'han cremat un total de 7 contenidors: quatre al Vendrell, dos a Valls i un a Reus.



El primer avís que ha rebut el cos de Bombers ha estat a les 23.14h d'aquest 27 de desembre per un contenidor de runa incendiat a Reus, concretament al carrer del Mas Pellicer. Ja entrada la matinada d'aquest 28 de desembre, concretament a la 1.42h, els Bombers s'han traslladat a Valls per apagar el foc en dos contenidors situats al carrer del Cor de Maria. Per últim, una hora després han cremat quatre contenidors a prop del Camping del Vendrell Platja, a la urbanització El Romaní. La nit ha acabat amb un total de 7 contenidors cremats al Camp de Tarragona.