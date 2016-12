L'empresa d'analítica Agrolab s'instal·larà a la CIM el Camp amb 200 llocs de treball

Està previst que iniciï la seva activitat en aquestes instal·lacions durant el primer trimestre del 2018

EFE

Actualitzada 27/12/2016 a les 15:24

Agrolab, la companyia alemanya dedicada a l'analítica mediambiental, d'aigua i de productes alimentaris, construirà el seu nou laboratori a la Central Integral de Mercaderies (CIM) el Camp, que acollirà la seu central de la firma a Espanya. En un comunicat Cimalsa, l'empresa dependent de la Generalitat que gestiona i promou aquests centres CIM, ha concretat que Agrolab ha comprat una parcel·la de 5.000 metres de superfície de la CIM el Camp, ubicada entre els termes municipals de Reus, Tarragona i La Canonja, just a la sortida de l' AP-7 i amb accés directe a la A-7 i la T-11.



Així Agrolab, que destinarà aquesta superfície a la construcció del seu nou laboratori, oficines i àrea logística, que acolliran unes 200 persones, multiplicarà per quatre les instal·lacions de què disposa actualment, cosa que li permetrà incrementar en gran mesura el seu volum de treball. Segons Agrolab, està previst que iniciï la seva activitat en aquestes instal·lacions durant el primer trimestre del 2018.



Actualment hi ha urbanitzades i en funcionament un total de 42,2 hectàrees de la CIM el Camp, ubicades al sector oest de l'enclavament, on ja s'han instal·lat nou empreses del sector de la logística i el transport, mentre que la resta de la infraestructura, el sector est, de 39 hectàrees, es troba encara en fase de desenvolupament.