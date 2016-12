Ikea construeix a Valls la central de distribució de les compres online

La instal·lació donarà servei a tota la península i al sud de França

Redacció

Actualitzada 27/12/2016 a les 21:01

Ikea està construint a Valls la unitat central de paqueteria, anomenada CPU, que donarà servei a tot Espanya, a Portugal, i al sud de França. Així ho ha comunicat el responsable d'Ikea a Espanya i Portugal, Tolga Öncü, en una entrevista realitzada pel diari El País. El nou centre logístic de Valls estarà destinat a les compres online. Aquesta instal·lació canviarà el funcionament de les vendes online. Actualment, Ikea realitza els enviaments des de les botigues. Però quan el CPU estigui en marxa, els enviaments es realitzaran des de Valls. «Des de la CPU, totalment automatitzada, repartirem cap als centres logístics, i des d'allà a les cases», explica Öncü.



La construcció d'aquest CPU forma part de la nova iniciativa de l'empresa de la venda online, que es va iniciar recentment. Ikea s'ha posat com a objectiu rebaixar els costos d'enviament de les compres online fins als 10 euros, i el CPU de Valls és la manera amb la qual Öncü explica que s'intentarà aconseguir aquesta reducció, que beneficiarà tant a l'empresa com al client. «Volem reduir el cost del repartiment, no hi volem guanyar diners», es justifica. Amb aquesta idea entre cella i cella, la multinacional sueca ha plantejat tres punts per reduir el cost d'enviament. Un primer contempla la construcció de més centres logístics per tal d'apropar les mercaderies als destins finals. D'aquests se'n faran 20 o 30. En segon lloc, es faran nous punts de recollida. D'aquests se'n construiran uns 40. I en tercer lloc, la construcció del CPU de Valls, que serà el punt central de tot el procés. Segons Öncü, la instal·lació de l'Alt Camp podrà repartir 7.000 de les 9.500 referències d'Ikea.