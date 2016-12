El Parc de Nadal de Cambrils obre les seves portes per oferir diversió als més petits

Els dos pavellons del Palau Municipal d’Esports s’ompliran de tallers i activitats del 27 al 30 de desembre

Redacció

Actualitzada 27/12/2016 a les 15:51

El Parc de Nadal de Cambrils, que enguany arriba a la seva 22a edició, obrirà les seves portes des d’aquest 27 de desembre a les 16h fins el proper 30 de desembre per oferir una gran varietat de tallers i activitats a infants d’1 a 12 anys. Els dos pavellons del Palau Municipal d’Esports acolliran quatre tardes de jocs, inflables, tallers i ludoteca, entre d’altres.



Organitzat pel Grup Arrels i el Departament de Festes, el Parc de Nadal de Cambrils obrirà els dies 27, 28, 29 i 30 de desembre de 16h a 20h. L’entrada per un dia costarà 4 euros i no es permetrà que els nens i nenes entrin sense vigilància d’un adult o tutor. L’accés serà pel Molí de les Tres Eres.