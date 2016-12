Demanen que l'Espai de l'Estudiant de Valls no tingui presència militar

Entren una instància a registre d’Ensenyament per evitar el reclutament de joves en la pròxima edició

Tretze entitats del territori que donen suport a la campanya Desmilitaritzem l’Educació al Camp de Tarragona han entrat una instància a registre dels Serveis Territorials d’Ensenyament de Tarragona, a la Diputació de Tarragona i a l’Ajuntament de Valls a través de la qual es demana que l’exèrcit espanyol no tingui presència en la pròxima edició de l’Espai de l’Estudiant de Valls. Aquesta campanya pretén evitar que, tal com ha succeït en les darreres edicions, l’exèrcit tingui un estand propi en aquest espai en el qual es mostra als estudiants les diverses opcions de què disposen un cop finalitzat l’ensenyament secundari.



En l’Espai de l’Estudiant de Valls conviuen, des de fa anys, les diferents alternatives de formació amb què compten els joves amb un estand on es promou el seu reclutament a l’exèrcit. El document entrat a registre demana que s’apliqui la Moció sobre la Desmilitarització de Catalunya i que es deixi l’Espai de l’Estudiant lliure d’exèrcits i d’armes.



D’altra banda, la Plataforma Desmilitaritzem l’educació lamenta que hagi de ser aquest col·lectiu el que s’encarregui «de fer el seguiment de l’aplicació d’un mandat del Parlament, tasca que haurien de fer les mateixes institucions», segons diu el text. Alerta, d’altra banda, que no cedirà «fins que aquestes instruccions es facin efectives a tots els espais educatius perquè les armes no eduquen, les armes maten».



La pròxima edició de l’Espai de l’Estudiant de Valls serà els dies 9 i 10 de març de 2017.