Continua la recerca de l'home de 53 anys desaparegut a La Pobla de Montornès

Ramon Garcia va desaparèixer el passat dissabte al matí i des de llavors no se n'han tingut notícies

Redacció

Actualitzada 27/12/2016 a les 10:20

Mossos d'Esquadra, Bombers, Policia Local i Protecció Civil han reprès aquest dimarts a primera hora del matí la recerca de Ramon Garcia, l'home de 53 anys desaparegut a La Pobla de Montornès. Fins al lloc també s’hi han desplaçat el GCR (Grup Caní de Recerca) i l’helicòpter de rescat amb efectius dels GRAE (Grup d’Actuacions Especials) dels Bombers de la Generalitat, la URMA (Unitat Regional de Medi Ambient) i l’helicòpter dels Mossos d’Esquadra.



La recerca se centra des del seu domicili a la urbanització Castell de Montornès, a més de les principals pistes forestals i camins rurals, i es fa extensiva també per diferents carreteres entre La Pobla de Montornès i Roda de Berà, Bonastre, Salomó, Vespella, Nou de Gaià, Riera de Gaià i Torredembarra.



Ramon Garcia va desaparèixer aquest dissabte 24 de desembre al matí i des de llavors no se n'han tingut notícies. L'home té una discapacitat intel·lectual del 60% i necessita prendre’s la medicació, motiu de més per tal de poder trobar-lo. L’ajuntament de La Pobla de Montornès ha facilitat un número de telèfon d’un familiar per tal de posar-s’hi en contacte si algú hagués vist o pogués ajudar en la recerca de Ramon Garcia. A més d’aquest telèfon familiar, el 673 64 35 27, també es pot recórrer al número 112 d’emergències per tal de facilitar qualsevol informació.