Torredembarra celebra la tradicional bicicletada popular per Sant Esteve

Actualitzada 26/12/2016 a les 13:52

Torredembarra ha acollit aquest dilluns 26 de desembre la ja tradicional bicicletada popular de Sant Esteve. Un gran nombre de veïns del municipi, alguns fent gala del seu esperit nadalenc amb barrets de Pare Noel, s'han arreplegat a les 10h a la plaça Mossèn Joaquim Boronat per pedalar de valent i fer lloc als canelons del dinar de Sant Esteve. D'aquesta manera els veïns del municipi han gaudit en família d'una proposta lúdica per totes les edats.



Com a novetat, enguany hi ha hagut un nou recorregut que ha passat pel nucli urbà torrenc i ha finalitzat a la plaça del Castell. En aquest indret els participants han pogut gaudir de l'actuació de bike trial del Campió del Món i veí del municipi Àngel Batlle, a més de degustar coca i xocolata per cloure l'esdeveniment.