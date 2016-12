La Policia de Montblanc acull temporalment gossos abandonats i la xifra de recollides es dispara un 40%

L'animal acollit conviu entre 24 i 48 hores amb la plantilla i alguns agents n'han acabat adoptant algun

Actualitzada 26/12/2016 a les 09:56

La Policia Local de Montblanc acull temporalment gossos abandonats dins les dependències policials, una pràctica inusual fora de les competències habituals. L'animal només hi roman unes hores, entre 24 o 48 hores, a l'espera que aparegui el seu amo o se li trobi nova llar. Durant aquest temps es manté el gos perdut en un magatzem de la comissaria, entre senyals de trànsit i material divers. La cap del cos policial, Custòdia Hernàndez, reconeix que aquestes no són les millors condicions i que el servei no es pot gestionar com pertocaria. A més, la retirada de gossos en via urbana cada cop els genera més feina. D'un any a l'altre, el nombre de recollides s'ha disparat un 40%. La bona voluntat del cos policial s'ha anat difonent i últimament animals abandonats són trobats just al límit del terme, una picaresca que contribueix a aquest increment. Alguns agents sensibilitzats amb la causa se n'han acabat quedant a casa seva. Reconeixen que inevitablement els acaben agafant efecte.



Ja fa anys -aproximadament des que va entrar en vigor el marc normatiu en matèria de gossos potencialment perillosos-, que la Policia Local de Montblanc s'encarrega de recollir els gossos abandonats en via pública pel terme municipal. D'un temps ençà, però, els guarda dins la comissaria durant un o dos dies a molt estirar, a l'espera de determinar el seu destí, ja sigui localitzar el seu amo, trobar-li una nova llar o traslladar-lo, en darrera instància, a una gossera. Se'ls manté lligats, amb menjar, aigua i espai per dormir, en un petit magatzem on la policia hi guarda el seu material. Aquest servei de retirada i acollida provisional de gossos, inusualment prestat per un cos policial -ja que és més propi de ser assumit a través d'administracions com ajuntaments o consells comarcals-, està agafant volada.



Si al 2015 es van retirar 40 gossos, enguany han sumat un total de 67. «En surt un per la porta que ja ens n'entra un altre; quan en tenim un ens avisem per WhatsApp perquè ningú de nosaltres entri pel magatzem», explica la cap policial. La gran majoria de gossos, una cinquantena, els ha recollit el titular. D'aquests, però, la meitat ni estaven censats ni duien xip. L'amo, un cop ha recollit l'animal, és obligat a fer-ho, i gairebé tots ells compleixen, segons la policia. Només s'han donat casos puntuals, de reincidència en l'abandó de gossos i cas omís als requeriments, que han acabat en denúncia per falta lleu -una multa fins als 200 euros- o greu, en algun cas extrem -fins als 600 euros de sanció. La resta se'ls ha portat a una protectora -9-, en adopció -5-, i en custòdia o acollida temporal -3.



«Es fa estrany conviure amb un gos per aquí, és complicat, no és el que ens toca, però ho fem, perquè estem molt compromesos amb el benestar d'aquests animals i ens agraden», afirma l'agent policial Verònica Sáez. Ella mateixa va adoptar fa temps un dels gossos que van trobar perdut pel terme. I no és pas l'única. D'una plantilla amb una quinzena d'agents, un terç s'ha quedat amb un gos. Alguns els toquen especialment la fibra sensible, com ara el cas d'un gos dòcil i fràgil que van batejar amb el nom de 'Charly'. La seva estada a la comissaria es va dilatar una setmana per evitar que anés a la gossera i finalment un familiar d'un policia es va avenir a quedar-se'l. I és que sense xip, localitzar el propietari de l'animal es converteix en tasca àrdua i complexa.



Segons fonts consultades a l'Ajuntament, el cens actual és d'una cinquantena de gossos -dos anys enrere superaven els 200. Des del consistori, i també amb l'ajut d'una associació animalista, s'està en contacte permanent amb la Policia Local per ajudar a trobar una nova llar pels gossos perduts. L'aplicació 'eBando' els ajuda a fer difusió, si bé de voluntaris per adoptar o per acollir de forma temporal sempre en calen. Ara, a més, a Montblanc, un municipi que mai ha tingut gossera, es troba amb l'impàs que la protectora Olescan de Torredembarra, a la qual traslladaven els animals, està sent investigada per irregularitats, per la qual cosa s'afegeix l'interrogant d'on es podran portar a partir d'ara els gossos abandonats a la capital de la Conca de Barberà.