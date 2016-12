L'hotel abandonat de la Bisbal de Falset, abocat a l'enderroc

L’estructura que presideix el poble des de fa dues dècades no atreu l’interès dels inversors

Actualitzada 25/12/2016 a les 12:38

La imponent estructura de formigó que corona el poble de la Bisbal de Falset (Priorat) té els dies comptats. El què havia de ser un hotel amb vistes a la Serra de Montsant va quedar aturat i a mig fer fa més de dues dècades per la retirada de suport financer i la crisi immobiliària. Després que els seus impulsors en cedissin la propietat a l’Ajuntament, en els darrers mesos el consistori ha mantingut converses amb diverses fundacions i empreses per tal de convertir-lo en un equipament social o una casa de colònies, però finalment ningú s’ha decidit a invertir-hi. Un cop consultat amb els veïns, el consistori ha pressupostat 25.000 euros per enderrocar l’edifici inacabat l’any que ve. Segons ha explicat a l’ACN l’alcalde, Sergi Masip, està previst que els treballs s’executin cap a la primavera i que l’espai es pugui convertir en un mirador privilegiat.



El projecte d'hotel va començar fa 22 anys de la mà de cinc socis del poble que, per diversos entrebancs, van deixar-ho estar quan les obres estaven a mig fer. L'estructura, però, continua coronant el poble, de poc més de 200 habitants. Ara fa un any, l'ajuntament va demanar als cinc socis que fessin un estudi sobre l'estat de la construcció i aquests la van acabar cedint al consistori. Segons ha explicat l'alcalde de la Bisbal de Falset, Sergi Masip, l'ajuntament ha mantingut contactes amb diverses fundacions i empreses per convertir l’edifici en un equipament de tipus social. Tot i que estaven disposats a cedir el solar de forma gratuïta, cap de les opcions ha fructificat i el batlle afirma que «si no surt cap interessat, el més probable és que ho enderroquem».



De fet, el consistori ja va consultar la decisió amb els veïns a principis de desembre i aquests no s’hi van oposar. «Sí que hi ha gent a qui li fa tristor perquè ja s’hi ha habituat, però n’hi ha d’altra que ens demanava que prenguéssim un decisió», explica Masip. L’Ajuntament ja ha consignat 25.000 euros als comptes de l’any vinent per executar l’enderroc abans de l’estiu.